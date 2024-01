Zaatakował personel szpitala i pacjentów. Policja z Warszawy publikuje wizerunek sprawcy. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Jak podała we wtorek, 23 stycznia Komenda Stołeczna Policji, do zdarzenia doszło 19 grudnia ubiegłego roku w jednym z warszawskich szpitali. Wówczas około godz. 10:35 do budynku wszedł kulejący mężczyzna i udał się wprost do jednego z pokoi służbowych. Tam ukradł portfel należący do personelu placówki, po czym skierował się do wyjścia.

- Mężczyznę próbowali zatrzymać pracownicy szpitala oraz przypadkowi świadkowie. Wtedy napastnik użył wobec nich gazu łzawiącego oraz siły fizycznej odpychając osoby, który stanęły na jego drodze ucieczki – opisał podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji. – Całe zdarzenie zarejestrowały kamery – dodał.