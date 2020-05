Zabawa w centrum rozrywki w czasach koronawirusa? Z Ale Zebra to możliwe!

Ale Zebra cały czas jest otwarta i w niestandardowy sposób dostarcza rozrywki w tym ciężkim dla wszystkich czasie pandemii. Spytacie jak to możliwe?

Wraz z dostawą pizzy, możliwe jest zamówienie gogli VR na 90 min lub cały dzień. To świetna sprawa dla wszystkich, którzy chcą spróbować zabawy w wirtualnej rzeczywistości przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa, ponieważ po każdorazowym użyciu sprzęt jest dezynfekowany, a dostawa bezkontaktowa.

To oczywiście nie koniec zabawy!

Od czwartku 7 maja, na profilu facebookowym Ale Zebra Warszawa będzie trwało 16 dniowe wyzwanie #zebra16challenge. Wszyscy spragnieni dobrej zabawy, będą mogli codziennie wziąć udział w zabawie. Formuła jest bardzo prosta. Każdego dnia o 11:00 publikowany będzie film, w którym pojawi się zadanie na ten dzień. Zadaniem uczestników, jest opublikowanie komentarza pod postem z poprawną odpowiedzią do godziny 15:00.

No i najważniejsze – nagrody! Nie byłoby to w stylu Ale Zebra, gdyby na zwycięzców nie czekały odlotowe nagrody. Tym sposobem można wygrać 30 żetonów na automaty, a w specjalnej kumulacji nawet 100! Oczywiście żetony będą możliwe do wykorzystania po otwarciu centrum rozrywki Ale Zebra dla wszystkich gości.

Bądźcie przygotowani! Najlepsza zabawa zaczyna się już 7.05 o 11:00. Śledźcie uważnie profil Zebry https://www.facebook.com/alezebrawarszawa/

Powodzenia!