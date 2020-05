"Zabawa w chowanego" pod siedzibą Episkopatu. Lewica protestuje po premierze filmu Sekielskich. Biedroń mówił o pedofilii w kościele

"Zabawa w chowanego" - protest po premierze filmu Sekielskich

Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Wanda Nowicka to główni "sprawcy zamieszania" wydarzeń z niedzielnego wieczoru. To właśnie Liderzy Lewicy odpowiadają za protest przeciw pedofilii w kościele. Ten odbył się pod siedzibą Episkopatu Polski na warszawskiej Woli. Demonstracja była reakcją na zdarzenia przedstawione w filmie braci Sekielskich. Internetowa premiera dokumentu, który opowiada o pedofilii wśród duchownych miała miejsce dzień wcześniej. Wśród zgromadzonych obecny był również jeden z bohaterów filmu. Głównym hasłem protestu było "Dosyć zabawy w chowanego", co stanowiło jednoznaczne nawiązanie do tytułu dzieła Sekielskich. Słowa te odnoszą się do praktyki stosowanej przez kościół katolicki, jaką jest przenoszenie księży-pedofilii do kolejnych parafii, zamiast całkowitej likwidacji takich osób z instytucji kościoła i wydanie ich odpowiednim służbom.