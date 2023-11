Zabójstwa psów na Mazowszu. Policja zatrzymała 39-latka podejrzanego o mordowanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem Michał Mieszko Skorupka

W ręce policja trafił 39-latek podejrzany o zabicie trzech psów. Ostatnie ze zwierząt najpierw uderzył młotkiem, a następnie wrzucił do paleniska w piecu. Interweniujący policjanci odnaleźli zwęglone szczątki czworonoga w śmietniku, w pobliżu domu zatrzymanego. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu do pięciu lat więzienia. Do akcji mundurowych doszło na terenie powiatu mławskiego.