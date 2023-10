Zabytki w Warszawie. Odkrycia na placu odbudowy Pałacu Saskiego

Co znaleziono na placu odbudowy Pałacu Saskiego? Spod ziemi wykopano fascynujące zabytki

Jednak to, co najbardziej zapiera dech w piersiach, to seria odkryć , które zaskoczyły i oczarowały badaczy. Już w drugim tygodniu prac odkryto części baz kolumn, kamienną tablicę z rzymskimi cyframi, fragmenty zdobień elewacji oraz nisze popiersia, które ukrywały się pod ziemią przez prawie 80 lat.

Jednak prawdziwym skarbem okazało się znalezisko z 13 lipca br. - połowicznie zachowany pomnik z napisem "CHWAŁA" na cokole. Co ciekawe, podobna rzeźba, opatrzona taką samą inskrypcją, znajduje się w głównej alei Ogrodu Saskiego. Teraz badacze stanęli przed zadaniem, czy odkryta dolna część siostrzanego pomnika jest rokokowym oryginałem, czy też późniejszą rekonstrukcją. Wymaga to dokładnej analizy konserwatorskiej, która może odkryć wiele tajemnic dotyczących historii tych pomników.

T. Tołłoczko / Pałac Saski

Saperzy, podczas sprawdzania terenu, natknęli się także na kilka łusek nabojów do karabinu typu Mauser, które pochodziły z Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku Kamiennej oraz Fabryki Norblina w Warszawie. Znaleziska te znajdowały się tuż pod powierzchnią trawy, co wskazuje na to, że historia wojenna miała miejsce tuż pod naszymi stopami. Oprócz tego, metalowy fragment orzełka, który najprawdopodobniej pochodzi z żołnierskiej czapki z czasów II wojny światowej, także został odnaleziony. To dowodzi, że to miejsce jest skarbnicą historii.

Odkrycia na terenie odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie to prawdziwy skarb dla historyków, archeologów i miłośników historii. Każdy znaleziony artefakt odsłania nowe fragmenty przeszłości i pozwala lepiej zrozumieć historię tego miejsca oraz samego miasta Warszawy. Te odkrycia są również dowodem na to, że przeszłość jest nadal obecna w naszym codziennym życiu i że każdy zakątek miasta może skrywać niezapomniane tajemnice.