Zabytkowa centrala telefoniczna sprzedana za 350 mln zł. Będą tam apartamenty i hotel? "Coś spektakularnego"

W maju firma Orange wystawiła na sprzedaż sześć budynków przy Nowogrodzkiej. To majątek po Telekomunikacji Polskiej, tak naprawdę sięgający jeszcze czasów przedwojennych.

Najciekawszy z nich to zaprojektowany przez Juliana Putermana-Sadłowskiego – Urząd Telekomunikacyjny i Telegraficzny (pierwszy w Polsce budynek o stalowej konstrukcji szkieletowej). Modernistyczny gmach, który znajdował się nawet na pocztówkach, powstał w 1931 roku i ma w najwyższym punkcie osiem kondygnacji.

Poza tym w ofercie znalazły się m.in. dwie kamienice z 1933 roku (przy ul. św. Barbary), biurowiec Nowogrodzka 47 z 1964 roku oraz nieco zużyty już 21-kondygnacyjny budynek o wysokości 73-metrów.

Powstanie „coś spektakularnego”

Niemiecki fundusz Zeitgeist Asset Management kupił całość za ponad 350 milionów złotych. To mniej więcej hektar działki z zabudową o powierzchni 48 tys. mkw. - Skala transakcji zupełnie zmienia naszą pozycję w Polsce. Tworzymy nową tkankę miasta, w kluczowej jego części. To ogromna odpowiedzialność - przyznał Peter Noack, szef Zeitgeist Asset Management. - _To szansa na stworzenie czegoś spektakularnego kilka metrów od Pałacu Kultury i Nauk_i – wtórował mu jego współpracownik, Sebastian Junghänel.