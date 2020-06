Zabytkowa Praska Stalownia burzona bez pozwolenia. Tracimy historyczne budynki z XIX wieku. Dlaczego?

Adolf Rupp. Wicekról międzynarodowych kasiarzy i alfons z Woli. Był sławny na całą Warszawę

Adolf Rupp należał do najbardziej aktywnych kasiarzy w II Rzeczpospolitej. W 1938 r. uznano go za postać tak niebezpieczną dla obywateli, że zamknięto go w Berezie Kartuskiej, razem z ukraińskimi terrorystami i komunistami. Na swoją złą sławę zaczął zarabiać przeszło 20 lat wcześ...