Zaćma to już nie wyrok!

Czym dokładnie jest zaćma?

Zaćma, zwana inaczej kataraktą, w swojej najczęstszej postaci polega na stopniowym mętnieniu soczewki oka, która fizjologicznie jest przeźroczysta i służy do skupiania promieni świetlnych docierających do nas z otaczającego świata. Początkowo, na soczewce chorego, pojawiają się małe ogniska zmętnienia, utrudniające prawidłowe przekazywanie wiązek światła na siatkówkę. Z czasem, gdy proces utraty przejrzystości przybiera na sile, ostrość wzroku ulega takiemu osłabieniu, że chory niemal zupełnie traci zdolność widzenia. Zaćma może rozwijać się latami i jest dziś jednym z najczęstszych schorzeń okulistycznych na całym świecie. Najczęściej dotyka osoby starsze, po 60. roku życia, warto jednak pamiętać, że może się również pojawić u młodzieży, a nawet u dzieci.

Skąd się bierze katarakta – i czy można jej uniknąć?

O ile jesteśmy w stanie określić przyczyny powstawania zaćmy to odpowiedź na pytanie czy i jak możemy jej uniknąć nie jest już takie proste . Generalnie rzecz biorąc, przed wystąpieniem zaćmy uchronić się nie da. Podejrzewa się, że w utracie przejrzystości soczewki udział ma sam proces starzenia się organizmu i zaburzenia metaboliczne z nim związane. I choć ludzie starsi stanowią największy odsetek chorych na kataraktę, to podstępne schorzenie może pojawić się także u młodszych osób – np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku (tzw. zaćma pourazowa) lub jako powikłanie innej choroby; może być również wrodzone i ujawnić się już we wczesnym dzieciństwie. Stany zapalne oczu, stosowanie niektórych leków, narażenie na szkodliwe czynniki – to jedne z czynników, które mogą stać się przyczyną katarakty. Co jednak warte podkreślenia - z powodzeniem można zabezpieczyć się przed skutkami tej choroby. I warto to robić, ponieważ nieleczona zaćma prowadzi do niemal całkowitej ślepoty. Tysiące ludzi decydują się dziś na poddanie się operacji usunięcia zaćmy; operacji, która póki co stanowi jedyny skuteczny sposób na pozbycie się katarakty. Farmakologia niewiele może tu pomóc! A ponieważ jest to metoda bezpieczna i powszechnie stosowana, diagnoza „zaćma” wcale nie musi być już dla pacjentów wyrokiem.

Jak wygląda zabieg usunięcia zaćmy?

Choć oczy to niezwykle skomplikowana i cenna część naszego ciała, zabieg usunięcia zaćmy należy do bardzo prostych i stosunkowo łatwych do wykonania procedur. Tzw. metoda fakoemulsyfikacji, nowoczesna i obecnie bardzo powszechnie stosowana, polega na ultradźwiękowym rozdzieleniu zmętniałej soczewki i usunięciu (odessaniu) jej fragmentów za pomocą specjalnego przyrządu. Następnie, do pustej torebki wszczepia się zwiniętą sztuczną soczewkę, która już po chwili przystosowuje się i przyjmuje odpowiedni kształt. Zabieg przeprowadzany jest bez użycia szwów. Brzmi poważnie? Możliwe, ale cała operacja trwa zaledwie kilkanaście minut, a dzięki znieczuleniu miejscowemu jest całkowicie bezbolesna! Po skończonym zabiegu pacjent jeszcze tego samego dnia wraca do domu. Potem czekają go zwykle 2-3 wizyty kontrolne u lekarza i nieco bardziej ostrożny tryb życia przez kilka pierwszych tygodni. Gra jest warta świeczki, gdyż po udanym zabiegu można odnotować znaczącą poprawę ostrości wzroku, a co za tym idzie, wzrost komfortu codziennego życia. Warto również dodać, że zabieg usunięcia zaćmy to jedna z najczęściej wykonywanych operacji okulistycznych w skali zarówno naszego kraju, jak i całego świata. Charakteryzuje się przy tym niskim ryzykiem powikłań i wysoką skutecznością. Poddać mu się można w każdym momencie trwania choroby, gdy tylko uznamy, że nasze codzienne funkcjonowanie jest utrudnione – również wtedy, gdy zaćma jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Oczywiście, najpierw niezbędna jest konsultacja z okulistą i przeprowadzenie odpowiedniego badania kwalifikacyjnego.

Gdzie najlepiej usunąć zaćmę?

Dać sobie szansę na na zdrowy wzrok

Minęły już czasy, gdy większość schorzeń była nieuleczalna i pacjenci musieli godzić się na życie według warunków, jakie dyktowały im choroby. Dziś, korzystając z niezwykle bogatego naukowego zaplecza, możemy naprawdę wiele. Podstępna zaćma nie musi już być nieuchronnym wyrokiem. Wystarczy tylko dać sobie szansę na zdrowy wzrok.