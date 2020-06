Zagrywki, Warszawa. Pierwszy w Polsce bar z aktywnościami już otwarty. Zajrzeliśmy do środka

Próżno szukać w stolicy miejsca podobnego do nowego konceptu twórców Hangaru 646. Zagrywki, które 9 czerwca otwierają się dla warszawiaków, to pierwszy w naszym kraju aktivity bar. Nie tylko wypijecie tam drinka, ale również zagracie w dziewięć różnych gier. Niektóre z nich debiutują w Polsce. Zajrzeliśmy do Zagrywek tuż przed otwarciem. Szczegóły w artykule poniżej.

Twórcy parków trampolin Hangar 646 nie zwalniają tempa i otwierają kolejne miejsce w Warszawie. Ponownie za cel postawili sobie stworzenie przestrzeni, jakiej w stolicy jeszcze nie było. I trzeba przyznać, że im się udało. W centrum miasta, a dokładnie przy Nowym Świecie 4a, otwierają 9 czerwca bar, który nie będzie typowym miejscem na drinka. Inspiracją były podróże, przede wszystkim do Japonii, Stanów Zjednoczonych i Anglii.

- Jeżdżąc po świecie i szukając nowych pomysłów na hangary, natknęliśmy się na całą masę fajnych aktywności, które nie mieściły się w tamtym koncepcie. Pomyśleliśmy, że otworzymy zupełnie nowe miejsce o nazwie Zagrywki – opowiada w rozmowie z nami Igor Konefał, współwłaściciel Zagrywek. Zobacz wideo z wizyty w Zagrywkach:

Zabawa przy drinku Zagrywki to koncept, który łączy w sobie przestrzeń barową z aktywnościami. W praktyce oznacza to, że możemy tutaj przyjść i nie tylko napić się, ale również zagrać w różne gry. I nie chodzi tutaj o bilard czy kręgle.

- Nie wszystkie aktywności są dostępne w Polsce, więc nie wszyscy będą je kojarzyć – dodaje Igor.

Poziom – 1

Miejsce podzielone zostało na trzy poziomy. Zacznę od podziemia, bo zrobiło na mnie chyba największe wrażenie. Tuż po zejściu ze schodów wita nas osiem flipperów – od remake’ów największych hitów po najnowocześniejsze wyprodukowane do tej pory pinballe. Fani Stranger Things, The Beatles czy Star Warsów na pewno będą zadowoleni. Następnie naszym oczom ukazuje się bar oraz stoliki z krzesełkami i sofami. Dalej jest shuffleboard w wersji podłogowej, czyli połącznie kręgli z curlingiem – To jest gra, która chyba jeszcze nie jest dostępna w Polsce. Polega ona na przesuwaniu krążków z jednej części toru na drugą – tłumaczy Konefał.

Największa część podziemia należy do crazy golfa. Nie ukrywam, że jestem nim zachwycona. I przypuszczam, że będzie to najbardziej popularna gra z Zagrywkach. Jest to szalona wersja mini golfa, która doskonale pasuje do barowego klimatu. Składa się z jedenastu dołków, a każdy z nich posiada poruszające się elementy. Nie sposób opisać to wszystko, trzeba po prostu sprawdzić. Co ciekawe, za każdym razem możemy wybrać jedną z trzech tras – czerwoną, niebiską lub białą. Różnią się one poziomem trudności. Najczęściej wypadała mi biała, więc sami domyślcie się, który kolor oznacza najłatwiejszą. Zobacz zdjęcia z wizyty w Zagrywkach:

Poziom 0

Na tzw. parterze znajduje się drugi bar oraz stołowa wersja wspomnianego wcześniej shuffleboardlu, piłkarzyki (także w wersji damskiej) oraz skeeball. Ta ostatnia gra to jeden z najstarszych automatów, który już ponad sto lat temu był atrakcją amerykańskich nadmorskich deptaków. Jak zdradził nam Igor, najlepsze wyniki będą nagradzane darmowym piwem, prosecco, sokiem lub zniżką na barze.

Poziom +1

Na najwyższym poziomie zagramy m.in. w beer ponga. Właściciele dostosowali tę grę także dla fanów prosecco oraz osób mających ochotę na bezalkoholową zabawę. Możecie również spróbować swoich sił w Pongu, czyli najstarszej grze komputerowej, ale w analogowej wersji. Ostatnia aktywność to nie lada gratka dla fanów śpiewania. Na początku napisałam, że podziemia zrobiły na mnie CHYBA największe wrażenie, bo nie potrafię jednoznacznie zdecydować czy na pierwszy miejscu jest mini golf, czy jednak pokoje do karaoke. To idealna propozycja dla osób, które zazwyczaj w barach wstydziły się prezentować swoje zdolności wokalne. Takim przykładem jestem ja – uwielbiam karaoke, ale z tym śpiewaniem nie jest najlepiej. Zamknięcie w pokoju umożliwia świetną zabawę bez stresu, że ktoś słyszy i ocenia. Co więcej, dostępny jest tablet, z którego możemy zamówić coś z baru. Obok znajduje się terminal, więc dokonujemy od razu opłaty, a barmani sami dostarczą zamówienie. Do wyboru są trzy pomieszczenia: pomarańczowy, różowy i niebieski. W zasadzie nie różnią niczym poza kolorem. Jedynie niebieski jest nieco większy, ale i tak do każdego z nich może wejść maksymalnie osiem osób.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa Ze względu na panującą pandemię koronawirusa w Zagrywkach obowiązuje szereg obostrzeń.

- Mamy obowiązkową dezynfekcję rąk na wejściu. Nasza obsługa będzie nosić przyłbice i maseczki. Ograniczyliśmy znacząco liczbę miejsc w samym lokalu, także żeby spełnić warunki sanitarne. Oprócz tego, przy każdym sprzęcie obowiązkowa dezynfekcja rąk – wylicza współwłaściciel – Wprowadziliśmy cały szereg zasad, żeby zapewnić gościom bezpieczeństwo. Nie tylko dla dorosłych Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych, ale nic bardziej mylnego. Twórcy Zagrywek zadbali o to, żeby rodziny z dziećmi także miały okazję sprawdzić się we wszystkich aktywnościach.

- Od godz. 12 do godz. 18 jesteśmy dostępni dla wszystkich gości, więc możemy tutaj przyjść z dziećmi, a wieczorem, od godz. 18 miejsce dostępne jest tylko dla osób pełnoletnich – podkreśla Igor.

Na koniec dodał także, że jego zdaniem nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce.

- Nawet zaryzykowałbym powiedzenie, że nie ma takiego miejsca na świecie, ponieważ jest to połączenie bardzo różnych konceptów, łączących rozrywkę, zabawę z barem i alkoholem – przyznaje na koniec. Ogólne wrażenie Zagrywki to idealne miejsce na spędzenie czasu ze znajomymi. Jeśli znudziły wam się zwykłe wyjścia do baru to teraz macie alternatywę. Trzeba przyznać, że wszystko zostało przygotowane na najwyższym poziomie. Sam wystrój też przykuwa uwagę – dominują kolorowe konstrukcje z siatki. Na plus jest także to, że miejsce samo w sobie jest darmowe, więc możemy po prostu przyjść, wypić drinka i np. zagrać na Flipperach, bez konieczności wcześniejszejszych zapisów. Należy pamiętać, że niektóre aktywności jak np. karaoke czy mini golf, rezerwujemy na konkretną godzinę (przez Internet lub na miejscu). Próbowałam doszukiwać się jakichś minusów i jedyne co przyszło mi do głowy to ceny niektórych gier. Aczkolwiek jak podzieliłam je przez rekomendowaną liczbę osób, które mogą brać w niej udział to okazało się, że wtedy żadna z nich nie wynosi więcej niż 25 zł.

Aktywności w skrócie Crazy golf: pon-pt do 17 – 21 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 24 zł (rezerwacja)

pon-pt do 17 – 21 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 24 zł (rezerwacja) Beer pong: pon-pt do 17 – 99 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 119 zł (rezerwacja)

pon-pt do 17 – 99 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 119 zł (rezerwacja) Pokoje karaoke: pon-pt do 17 – 119 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 159 zł, pt-sob od 22 do 2 - 199 zł (rezerwacja)

pon-pt do 17 – 119 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 159 zł, pt-sob od 22 do 2 - 199 zł (rezerwacja) Shuffleboard: pon-pt do 17 – 55 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 75 zł (rezerwacja)

pon-pt do 17 – 55 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 75 zł (rezerwacja) Table shuffleboard: pon-pt do 17 – 45 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 55 zł (rezerwacja)

pon-pt do 17 – 45 zł; pon-pt od 17 i w weekend – 55 zł (rezerwacja) Skeeball: 1 gra 3 zł, 2 gry 5 zł

1 gra 3 zł, 2 gry 5 zł Flippery: 1 gra 3 zł, 2 gry 5 zł

1 gra 3 zł, 2 gry 5 zł Foosball: 1 gra 5 zł

1 gra 5 zł Pong: 1 gra 5 zł