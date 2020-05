Zakaz picia alkoholu nad Wisłą zostaje przedłużony. W wakacje nie napijemy się piwa pod chmurką?

W marcu radni Warszawy uchwalili tymczasowy zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą. „To nasza wspólna odpowiedzialność. NIE SPOTYKAMY SIĘ #NADWISŁĄ! NIE SPĘDZAMY CZASU W GRUPACH” – apelowało na Twittrze miasto.

Jak donosi Gazeta Wyborcza, zakaz ma być przedłużony bezterminowo. W czwartek (14 maja) zajmie się taką uchwałą Rada Warszawy. Wprowadzenie jej uzasadniane jest słowami: „utrzymanie zakazu ograniczy ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa”.

Nie da się ukryć, że piękna pogoda zachęca do przebywania zarówno na bulwarach, jak i na plaży. W miniony weekend (9-10 maja) mogliśmy obserwować tłumy mieszkańców, którzy spędzali czas nad Wisłą. Niestety nie wszyscy stosowali się do obowiązujących obostrzeń, czyli m.in. do zasłaniania nosa i ust oraz zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu.