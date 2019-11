Zakaz podwożenia dzieci do szkoły? Warszawiacy chcą uspokoić ruch samochodów na szkolnych ulicach. Są już pierwsze propozycje

Schulstraße po warszawsku

Pomysł na warszawskie strefy Schulstraße powraca. Czy stolica może stać się jak Wiedeń i również wprowadzić zakaz podwożenia dzieci do szkoły? Tym razem mieszkańcy Ochoty proponują, aby 30 minut przed rozpoczęciem zajęć zamknąć ruch na ul. Reja przy Szkole Podstawowej nr 23 oraz ul. Trzech Budrysów, gdzie znajduje się SP nr 175. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ale również zaszczepić w młodych warszawiakach chęć do korzystania z komunikacji miejskiej, rowerów, hulajnóg czy spacerów.

W Wiedniu to się sprawdza

Identyczne rozwiązanie od jakiegoś czasu funkcjonuje w Wiedniu. Codziennie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lekcyjnych zamykane są ulice, które prowadzą pod wejścia do szkół. Pilotażowy projekt Schulstraße dobrze się przyjął i kolejne placówki zaczęły zgłaszać gotowość do wprowadzenia zakazu ruchu na przyszkolnych ulicach. Jak to wygląda w praktyce? - Zamykana uliczka ma charakter całkowicie lokalny i prowadzi pod samo wejście do szkoły. Zamykana jest poprzez rozstawienie przenośnej barierki. Przy jej składaniu nie byli obecni policjanci, ale dwóch pilnowało ruchu na pobliskich skrzyżowaniach przy Lazarettgasse i Mariannengasse, zawracając niektórych kierowców już wcześniej. Na chodnikach rzeczywiście nie brakowało dzieci, w większości odprowadzanych przez rodziców, lub na hulajnogach - informują dziennikarze portalu transport-publiczny.pl, którzy na miejscu sprawdzili, jak to wygląda w praktyce.