Zakaz używania telefonów komórkowych w warszawskich szkołach? Ratusz daje dyrektorom wolną rękę

Kiedy myślimy o uzależnieniach, na myśl przychodzą, alkohol, papierosy, czy narkotyki. A nałogiem może być praktycznie wszytko. W dzisiejszych czasach bardzo uzależniająca jest elektronika i internet. Na tej bazie powstało pojęcie tzw. FOMO (Fear of Missing Out) czyli lęku przed pominięciem. Młodzi ludzie, namiętnie korzystający z mediów społecznościowych boją się, że ominie ich jakieś wydarzenie czy zjawisko. Dlatego co chwilę sięgają po telefon i sprawdzają wszystkie możliwe powiadomienia. Niestety dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś przechodzi przez jezdnię z nosem w telefonie i kompletnie nie zwraca uwagi na to, co się dzieje dookoła. Nauczyciele często zwracają uwagę na to, że uczniowie nie uważają na lekcjach, tylko są wpatrzone w ekran telefonu schowany pod ławką. Dlatego co jakiś czas powraca kwestia wprowadzenia zakazu korzystania z komórek. Radykalni zwolennicy takiego rozwiązania chcą nawet, żeby zakaz obejmował nie tylko czas lekcji, ale także przerwy.