Zakaz wychodzenia z domu poza pilnymi sytuacjami. Czy można wyjść na spacer, z psem lub pobiegać?

Wprowadzamy obostrzenia w przemieszczaniu się po to, aby ograniczyć kontakty z ludźmi na czas walki z epidemią koronawirusa. Nowe zasady nie dotyczą załatwiania spraw niezbędnych do codziennego funkcjonowania - takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Wyjścia rekreacyjne do parku, lasu, na spotkania są zakazane - czytamy na stronie Ministerstwa.