Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Rząd odpala opcję atomową, ale przepisów wciąż brak. Co robić?

Podobno od dzisiaj obowiązują zaostrzone przepisy związane z epidemią koronawirusa. Podobno nie możemy wychodzić z domu - chyba, że do pracy, na krótki spacer (jedynie z najbliższą rodziną) czy do sklepu lub apteki. Podobno, jeśli nie zastosujemy się do słów ministra i premiera w sprawie ograniczeń możemy zapłacić do pięciu tysięcy złotych kary.

Z tym, że na razie to tylko przypuszczenia, słowa urzędników nie poparte żadnymi dokumentami. Minister Szumowski na konferencji prasowej mówił o tym, że na podstawie rozporządzenia wprowadza szereg ograniczeń dla życia wszystkich mieszkańców naszego kraju. Problem w tym, że do tej pory w Dzienniku Ustaw nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego te słowa. A przypomnimy, że na konferencji usłyszeliśmy, że przepisy wchodzą w życie "od zaraz".