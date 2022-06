Zakup mieszkania? Od 1 lipca będzie drożej, ale bezpieczniej. Wszystko przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania bywa ryzykowny. Co, jeśli deweloper upadnie?

Osoba nabywająca nowe mieszkanie lub dom jednorodzinny musi zawsze liczyć się z ryzykiem upadłości dewelopera. Choć taka sytuacja zdarza się rzadko, to gdy już do niej dojdzie, klient zostaje z „dziurą w ziemi”, a za to bez oszczędności życia.

Dziś prawo chroni nabywców mieszkań przed tym ryzykiem, ale nie zawsze w należytym stopniu. Zgodnie z przepisami wpłaty klienta kupującego nieruchomość od dewelopera zawsze trafiają na mieszkaniowy rachunek powierniczy. W teorii klienci mogą korzystać z wielu rozwiązań chroniących pieniądze – np. rachunek z gwarancją bankową albo gwarancją ubezpieczeniową. Tymczasem w praktyce większość deweloperów oferuje nabywcom wyłącznie najmniej bezpieczny typ rachunku, czyli rachunek otwarty.