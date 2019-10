Zakupy bardziej ekologiczne – wielorazowy woreczek zamiast foliówki

Aż 11 miliardów sztuk - tyle torebek jednorazowych zużywają Polacy każdego roku. Tak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Środowiska. To 250-300 torebek na mieszkańca, czyli nawet 1,5 razy więcej, niż wynosi średnia europejska. Zgodnie z prognozami, w 2020 roku za kupione torebki jednorazowe zapłacimy nawet 1,2 mld zł. O tym, że używamy zbyt wielu foliówek jest przekonanych 29% Polaków, z kolei 37% osób przebadanych przez ARC Rynek i Opinia wierzy, że zmiana ich codziennych zachowań i nawyków mogłaby pozytywnie wpłynąć na środowisko. Od czego zacząć?

Torebki foliowe jednorazowego użytku są często wybierane przy kupnie sprzedawanych luzem owoców i warzyw. Popularne „zrywki” są z reguły wykorzystywane raz i wyrzucane do śmieci. Ten problem dostrzegła sieć Kaufland, która od 10 października 2019 r. oferuje swoim klientom wielorazowe woreczki na owoce i warzywa. Opakowanie zawiera dwa woreczki na zakupy w cenie 2,99 zł. Wielorazowe woreczki są wykonane z tkaniny i mogą być bez problemu prane w pralce. Ich wprowadzenie ma przyczynić się do dalszej redukcji plastiku. Z wyliczeń wynika, że zastąpienie „zrywek” woreczkami może przyczynić się do ograniczenia wykorzystania plastiku nawet do 445 ton w skali roku.

Produkty świeże, takie jak owoce i warzywa, cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych klientów. Zwrot ku naturze widać nie tylko w koszyku zakupowym, ale i w podejściu do kwestii ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że jako sieć handlowa, to na nas spoczywa obowiązek oferowania klientom wyboru i korzystania z różnych ekologicznych zamienników, zgodnych z ich wartościami. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna rośnie i wspólnie z naszymi klientami możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia plastiku – mówi Justyna Przybylska, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Wprowadzenie woreczków wielorazowego użytku to kolejny element strategii CSR Kaufland „Działanie robi różnicę”, która obejmuj szereg inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozwiązania dotyczą zarówno zmian w zakresie łańcucha dostaw jak i elementów bezpośrednio widocznych dla klientów. Kaufland został m.in. doceniony za wprowadzenie zielonych skrzynek wielorazowego użytku w zakresie transportu i ekspozycji produktów świeżych. Projekt umożliwił znaczące ograniczenie użycia jednorazowych, kartonowych lub plastikowych opakowań do transportu, znacząco zmniejszając przy tym ślad węglowy. Za to działanie sieć otrzymała nagrodę Sustainability in Retail Award dla branży retail w Polsce.

W sierpniu br. we wszystkich marketach sieci w Polsce wprowadzone zostały nowe wielorazowe torby na zakupy. Klienci mogą teraz wybierać między wytrzymałą papierową torbą z certyfikatem FSC, poręczną torbą na ramię, torbą bawełnianą a modną ażurową plecionką czy dużą torbą, którą wykonano z tworzywa sztucznego w 80% pochodzącego z recyklingu. Aktualnie w 11 sklepach sieci w Polsce trwają testy pakowania wędlin, serów oraz produktów garmażeryjnych do opakowań własnych, przyniesionych przez klientów. To jednak nie koniec proekologicznych zmian. Kolejne działania będą wdrażane jeszcze w tym roku.