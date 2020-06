Zalana Wisłostrada i rondo Żaba, połamane drzewa, ponad sto interwencji strażaków. Skutki nawałnicy w Warszawie

Pogoda nie rozpieszcza nad w ostatnich dniach. Codziennie nie tylko pada obfity deszcz, ale także przechodzą gwałtowne burze. Wczorajsza nawałnica była tak potężna, że wystarczyło tylko kilkanaście minut, by podtopić część Wisłostrady .

Ulewa spowodowała także utrudnienia na rondzie Żaba . Pod wiaduktem kolejowym zebrała się woda, która uniemożliwiła przejazd tramwajom. Dopiero późnym wieczorem zostały one przywrócone z objazdów na swoje podstawowe trasy.

Ponad 370 interwencji straży pożarnej

W trakcie gwałtownej nawałnicy nad Mazowszem oraz po niej (do godziny 6.00 dzisiejszego dnia) łącznie straż pożarna interweniowała ponad 370 razy. Jak poinformowano na Twitterze, naczęściej strażacy wyjeżdżali do pomocy w Warszawie - 125 razy. W Sierpcu do akcji wkraczali 75 razy, w Pruszkowie - 32, w Żurominie - 18, w Mławie - 18, w Wołominie - 14, Sokołowie Podlaskim - 13, w Legionowie - 11, w Płońsku - 8, w Radomiu - 6.