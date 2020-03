Zamknięte Urzędy Stanu Cywilnego w Warszawie. Urzędnicy kontaktują się z narzeczonymi i proszą o ograniczenie liczby gości

Giga-parkingi pod biurowcami. W Warszawie to norma. A jak jest w Europie?

Tysiące samochodów w Śródmieściu i na Woli zjeżdżają pod ziemię. W biurowcach powstają hale garażowe często na ponad tysiąc aut. Ale to właśnie wyjeżdżające z nich pojazdy skutecznie korkują centrum w godzinach szczytu. Czy we wszystkich europejskich miastach wygląda to tak samo?...