Zapalą znicze - wielka akcja pod warszawski ratuszem dla ofiar wypadków drogowych. "Tu chodzi o życie"

Tragiczne zdarzenie wywołało lawinę komentarzy i reakcji mieszkańców. Spontanicznie spotkali się dzień po wypadku, by w jego miejscu zapalić znicze i zaapelować do władz o zwiększenie bezpieczeństwa na stołecznych drogach.

- Bądźmy tam wszyscy. Dość zabijania na ulicach. Pora na wizję zero w Warszawie! #ChodziOżycie - dodają przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, którzy zamierzają przyłączyć się do akcji.

Dodajmy, że wspomniana "wizja zero" to program zmian, które mają doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na drogach a w efekcie do osiągnięcia konkretnego celu - roku bez ofiar w wypadkach drogowych. Zmiany w prawie, edukacji oraz wszelkiego rodzaju budowy i przebudowa infrastruktur z powodzeniem mają miejsce w Szwecji, skąd pochodzi nazwa idei. W Polsce pod tym hasłem określa się m.in. doświetlenia przejść dla pieszych.