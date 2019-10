Zapraszamy do Teatru Rampa w podróż do magicznego świata musicalu w nowej odsłonie słynnego „Broadway Exclusive”

Przeboje słynnych musicali, wspaniałe wykonania i porywający taniec. To niezwykły wieczór w nowej odsłonie wypełniony klasyką amerykańskiego teatru muzycznego, taką jak: West Side Story, Porgy & Bess, Nędznicy, Miss Saigon, Upiór w Operze, Jesus Christ Superstar oraz utworami z nowszych musicali cieszących się niezwykłą popularnością m.in. Charlie i fabryka czekolady, Once, La la Land, Something Rotten czy Tootsie.

Wybrane kompozycje m.in. Leonarda Bernsteina, George’a Gershwina, Andrew Lloyda Webbera, Claude-Michela Schönberga zabrzmią w nowych aranżacjach Jana Stokłosy. Orkiestra pod jego kierownictwem w składzie skrzypce, II skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa oraz perkusja będzie towarzyszyła solistom najlepszych scen muzycznych w kraju. Wszystkie utwory połączone będą choreografią Santiago Bello Labradora (hiszpański choreograf młodego pokolenia), w doskonały sposób oddając klimat klasycznego broadwayowskiego teatru muzycznego, gdzie ciało i ruch w połączeniu ze scenicznym światłem tworzą całość i unikalny przekaz. Układy choreograficzne tancerzy przenikają dwa style - Broadway oraz Contemporary. Premiera w Teatrze Rampa już 10 października 2019 r.