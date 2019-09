Zapraszamy na stand up jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów, a także komika Cezarego Pazury

W najnowszym programie Cezary Pazura porusza przede wszystkim wątek stosunków damsko-męskich. Wszystko oczywiście w krzywym zwierciadle.

Cześć kabaretu poświęcona jest także najnowszym trendom w żywieniu, modzie na bezglutenowe posiłki i byciu fit. Artysta w sposób humorystyczny i wręcz przerysowany przedstawia współczesne, czasami aspołeczne zachowania ludzi i otaczającego nas świata.

To co czeka wszystkich fanów to „creme de la creme” 30 letniej obecności Cezarego Pazury na polskiej scenie kabaretowej.

Występ „Wujka Czarka” to także możliwość porozmawiania z aktorem w drugiej części wieczoru, w której – po części artystycznej – Cezary pazura wyjdzie do widzów na krótkie „kuluarowe spotkanie”.

Każdy widz, będzie mógł spytać choćby o najnowszą produkcję Z UDZIAŁEM Pana Pazury, której premiera planowana jest na rok 2020 – PSY 3. W IMIĘ ZASAD. Pierwsza część "Psów" miała premierę w 1992 roku, była najbardziej kasowym tytułem lat 90. ubiegłego wieku. Władysław Pasikowski odebrał za tę produkcję nagrodę dla najlepszego reżysera podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a Bogusław Linda został uznany za najlepszego aktora. Druga część powstała dwa lata później.

Trzecia odsłona serii ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. Czy zatem Cezary Pazura ponownie zawojuje polskie kino?

Na te i inne pytania odpowie Państwu chętnie po swoim występie stand-up w żoliborskim Kinie Elektronik 29 września 2019!

