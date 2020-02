Żarcie na Kółkach 2020. Warszawa. Już w marcu wiosenna wyżerka na błoniach Narodowego

Żarcie na Kółkach, Warszawa

Święto fanów food trucków, czyli Żarcie na Kółkach to impreza uwielbiana przez warszawiaków. Za każdym razem na błoniach PGE Narodowego pojawiają się tłumy ludzi. Żarcie na Kółkach to cykliczna impreza gastronomiczna, która w jednym miejscu gromadzi ponad 100 pojazdów z jedzeniem. Co więcej, jest to idealna okazja do spróbowania smaków z całego świata.

Żarcie na kółkach Warszawa 2020

7. sezon Żarcia na Kółkach w Warszawie wystartuje 28 marca. Przez 2 dni, czyli 28 i 29 marca, wszyscy mieszkańcy stolicy będą mogli zajadać się pysznościami podczas kulinarnej uczty. Wybierając się na Żarcie na Kółkach będziecie mieli do wyboru setki różnorodnych dań. To jest święto każdej osoby, która uwielbia jeść. Przy tak różnorodnym wyborze, nawet najbardziej wysublimowane podniebienia znajdą coś dla siebie.