Zarobki w Warszawie 2020. Koronawirus nie zniszczył rynku pracy? Te oferty to potwierdzają

Kolejna agencja pracy prowadzi właśnie rekrutację na stanowisko konsultanta telefonicznego dla Platformy Canal+. Taka osoba miałaby zajmować się przedłużaniem umów obecnych klientów. Widełki płacowe, jakie widnieją w ogłoszeniu to 2880 - 3700 zł. Tu należałoby jednak zaznaczyć, że oferta kierowana jest również dla studentów dziennych, którzy nie są w stanie poświęcić się pracy na pełen etat. Co więcej - za polecenie kolejnych znajomych do pracy w call center możesz zyskać dodatkowo aż do 1500 zł! Ponadto firma kusi bogatym programem benefitów i możliwością awansu. Brzmi interesująco?

fot. pixabay.com