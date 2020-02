Zarobki w wojsku 2020. Ile zarabiają żołnierze? Nowe podwyżki w warszawskich jednostkach. Jak się dostać?

Średnie, przeciętne wynagrodzenie brutto w tej formacji wzrasta o 540 złotych do 5530 złotych (dane businessinsider.com.pl). Minister Błaszczak zapewnił, że w budżecie MON znajdą się pieniądze na kolejne podwyżki.

Służba w wojsku w końcu ma być bardziej opłacalna, a to ma przyciągnąć młode pokolenie do żołnierskiego munduru. Najwyższe podwyżki dostaną najniżej uposażeni szeregowi żołnierze liniowi. Ich pensja wzrosły w 2019 roku już o 14 procent. Młodsi oficerowie dostali pensje o 10 procent wyższą, a oficerowie o 11 procent.

Nie każdy jest dopuszczany do pracy w wojsku. Trzeba spełniać szereg określonych wymagań. Kandydatem na żołnierza zawodowego może być osoba, która:

posiada polskie obywatelstwo,

ukończyła 18. rok życia,

ma nieposzlakowaną opinię,

przedłoży zaświadczenie o niekaralności,

posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia służby,

ma pełną zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby,

posiada wykształcenie minimum gimnazjalne,

kategoria zdrowotna umożliwia mu podjęcie służby (kategoria D i E dyskwalifikuje kandydata),

jest wierna Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza tym można także znaleźć informacje, że żołnierz nie powinien mieć bardzo widocznych tatuaży (na przykład na twarzy), w niektórych służbach istotny jest również między innymi wzrost.

Kandydaci na stanowisko zawodowego żołnierza muszą również oczywiście przejść badania lekarskie i psychologiczne.

Oczywiście jeśli chcemy dostać się do wojska, musimy przestawić wymagane dokumenty do WKU. Co należy dostarczyć?