Zastosowanie kopert w przesyłkach kurierskich

Krótka historia koperty

Koperty choć nie przykuwają naszej większej uwagi są nieodłącznym elementem życia każdego. Tradycyjne listy powoli odchodzą w zapomnienie, ale koperty wciąż mają się dobrze. A są z nami już od bardzo dawna. Najstarszy znany przykład „koperty” pochodzi z 2000 r. p.n.e. z Babilonu.

Było to gliniane pokrycie, które miało zasłonić treść oficjalnych listów, również zapisanych w glinie. Na rozpowszechnienie papierowej koperty czekaliśmy, jednak aż do XVII wieku. Wtedy to za sprawą francuskiej burżuazji, adres pisany na papierowym opakowaniu zaczął stanowić wyraz szacunku do osoby, do której list był kierowany.

Francja prowadziła niekwestionowany prym w rozwoju usług pocztowych i „ewolucji kopert”. Natomiast prawdziwa rewolucja w tym zakresie dokonała się w połowie XX wieku za sprawą mechanizacji produkcji oraz wykorzystania kopert jako czynnika wspierającego sprzedaż. Obecnie istnieje wiele rodzajów kopert, wykonanych z różnych materiałów, o różnym przeznaczeniu i o rozmaitych wymiarach.

Do czego służą koperty kurierskie?

Koperty kurierskie służą do przechowywania dokumentów, z jednej strony są pokryte klejem natomiast druga strona pozostaje widoczna. Z tego typu kopert korzystają nie tylko korporacje wysyłające ważne przesyłki, ale również mniejsze firmy, a nawet klienci prywatni korzystający z usług kuriera. Naklejane są na przesyłki np. kartony, natomiast widoczny dla kuriera pozostaje list przewozowy, można w nich umieścić także fakturę, paragon, dokument WZ i in..

Co wyróżnia koperty kurierskie?

Przede wszystkim najwyższa jakość, która ma zagwarantować bezpieczeństwo. Są one wytrzymałe, mają chronić przesyłki rzeczowe, ważne dokumenty. Koperty kurierskie mogą być zadrukowane zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz. Nadrukowanie wewnętrznej strony na np. niebiesko lub szaro sprawia, że nie można odczytać treści w środku.

Uniemożliwienie prześwietlenia zawartości koperty wykonuje się z pomocą tzw. poddruku. Koperta bywa też nośnikiem reklamy, dlatego z zewnętrznej strony możemy spotkać się z nadrukowanym np. hasłem reklamowym. Istnieją również koperty tzw. bezpieczne lub depozytowe, z których korzystają najczęściej firmy i banki. Służą one do przesyłania pieniędzy, ważnych poufnych dokumentów.

Wykonywane są w zaawansowanej technologii, dzięki czemu widoczna jest każda próba otwarcia i dostania się do zawartości. Uszkodzona paczka daje informację odbiorcy i wysyłającemu, o potrzebie zaostrzenia nadzoru nad wysyłanymi paczkami. Zapewniają również bezpieczeństwo w trakcie transportu. Polietylen sprawia, że spakowany produkt jest zabezpieczony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, chroniony jest przed wilgocią, wodą i kurzem.

Każda z tego rodzaju kopert posiada indywidualny numer, co ułatwia prowadzenie ewidencji. Natomiast koperty z folią bąbelkową stanowią bardzo dobrą ochronę dla zawartości przesyłki. Tego typu koperty składają się z wyściełanej polietylenowej folii "bąbelki" oraz z papieru, który pokrywa folię. Oferowana jest w aż 10 rozmiarach (A do K) w kolorze brązowym i białym. Są dobrym opakowaniem dla delikatnych przedmiotów wymagających transportu.

Rozmiary kopert kurierskich

Drugą ważną cechą kopert kurierskich jest dostępność najróżniejszych rozmiarów, tak aby jak najlepiej dopasować „opakowanie” przesyłki. Istnieje bardzo dużo formatów kopert, a najbardziej popularne z nich to:

· C6 - (114 x 162 mm),

· DL - (110 x 220 mm),

· C5 - (162 x 229 mm),

· B5 - (176 x 250 mm),

· C4 - (229 x 324 mm),

· B4 - (250 x 353 mm),

· E4 - (280 x 400 mm).

Na własne potrzeby możemy, także zlecić w odpowiedniej firmie wykonanie kopert o rozmiarach niestandardowych.

Zamykanie kopert kurierskich

Różne metody klejenia, czyli sposoby na zamknięcie koperty mają różną „moc”. Wyróżnia się trzy podstawowe tj. klejenie na mokro, które znamy ze standardowych kopert, w których należy delikatnie zwilżyć klej, a następnie zamknąć kopertę.

Następnym sposobem jest klejenie samoklejące, na bazie lateksu. Klej znajduje się w nich na dwóch powierzchniach zamykających kopertę. Ostatnim jest klejenie samoklejące z paskiem. Jest to czysta, pewna, szybka, praktyczna i bardzo wygodna forma zamknięcia koperty polegająca na odklejeniu paska pod którym znajduję się klej i zamknięciu klapki koperty.

Czy rozwiązanie dotyczące szybkiego klejenia ułatwia pracę tym, którzy wysyłają bardzo dużą ilość listów? Oczywiście! Wszędzie tam, gdzie wysyłana jest bardzo duża liczba korespondencji do klientów szczególnie przydatna będą koperty do automatycznego napełniania "NEVADA". Są one dostępne na stronie agkoperty.com.pl.

Do ich pakowania wykorzystuje się specjalne maszyny, a sama koperta posiada właściwości umożliwiające szybkie, w pełni zautomatyzowane pakowanie. Dysponują one dłuższymi, zaokrąglonymi klapami otworowymi oraz naklejonymi na zewnątrz lub do wewnątrz klapami bocznymi. Wymagane jest również szczególne nacięcie, aby maszyna do pakowania mogła lepiej otwierać i napełniać koperty. Jest to rozwiązanie wyjątkowo ułatwiające pracę oraz pozwalające zaoszczędzić dużą ilość czasu w porównaniu do pakowania przesyłek ręcznie.