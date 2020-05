Zastosowanie przemysłowych tłumików w walce z hałasem

Szkodliwość hałasu

Hałas to nic innego jak drgania ośrodka sprężystego, które oddziałują na różne zmysły organizmów żywych. To dźwięki, które mają zbyt duże natężenie, pojawiające się w określonym miejscu i o określonym czasie. Co logiczne, hałasy najmocniej atakują narząd słuchu, ale dotykają również pozostałe układy.

Zwalczanie hałasu w miejscu pracy powinno być priorytetem dla każdej organizacji, która dba o dobro swoich pracowników. Warto bowiem wiedzieć, że nawet pojedyncza ekspozycja na hałas o określonej wartości może doprowadzić do poważnych uszkodzeńsłuchu. Lekarze ostrzegają, że nawet dźwięki na poziomie 135 dB potrafią spowodować ubytki słuchu.

Dlatego tak ważne jest zwalczanie hałasu, szczególnie w zakładach pracy. Wartość 135 decybeli może się wydawać abstrakcyjnie wysoka. Ostatecznie, 130 dB to natężenie dźwięku pojawiające się przy starcie odrzutowca. Pamiętajmy jednak, że już dźwięki na poziomie 95-100 dB potrafią być mocno uciążliwe. Lekarze zalecają, by dzienna ekspozycja na takie dźwięki nie przekraczała 40 minut.

Głośne dźwięki negatywnie oddziałują nie tylko na słuch. Zagrożone są różne ośrodki ciała:

● Układ oddechowy

● Układ krążenia

● Układ nerwowy

● Układ pokarmowy

● Ośrodek odpowiadający za rozumienie mowy

O ile w życiu codziennym przed hałasem można się chronić, o tyle problem pojawia się w przypadku przemysłu. Sposobem na redukcję poziomu hałasu w przemyśle są tłumiki hałasu. Poniżej opisujemy przykładowe zastosowania tych urządzeń.

Zastosowanie przemysłowych tłumików hałasu

Elementy określane jako tłumiki hałasu stosowane są powszechnie choćby w urządzeniach pneumatycznych. Znaleźć je można również w przyłączach do odpowietrzania elektrozaworów, wysp zaworowych czy zaworów mechanicznych i pneumatycznych. Zazwyczaj stosuje się je również w zaworach otwartych, czylitakich, przez które sprężone powietrze przedostaje się do atmosfery.

Tłumik hałasu pełni też niezwykle ważną rolę jako zabezpieczenie dla wnętrza różnych części. Ich zastosowanie pozwala na ochronę i wydłużenie żywotności ruchomych części oraz różnych zaworów rozdzielających. Ponadto, zabezpieczają one różne części przed przedostawaniem się różnego typu zanieczyszczeń do środka, na przykład pyłami czy też cząstkami stałymi.

Gdzie najczęściej znaleźć można tłumiki hałasu? Są to oczywiście hale produkcyjne czy magazynowe - wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się narzędzia pneumatyczne czy napędy tego rodzaju.

W tym miejscu warto dodać, że przemysłowe tłumiki hałasu dzielimy zasadniczo na 2 grupy:

● Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza

● Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej

Czym różnią się obydwa typy urządzeń? Opisujemy poniżej!

Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej

To urządzenia stosowane wszędzie tam, gdzie wydmuchiwana jest para wodna pod ciśnieniem. Dlaczego takie instalacje wymagają tłumienia hałasu? Pamiętajmy o tym, że na etapie wylotu z instalacji, para wodna szybko rozpręża się.

Tu znajdziesz więcej informacji o tłumikach hałasu wydmuchu pary wodnej: https://wenga.com.pl/tlumiki-halasu-wybuchu-pary-wodnej.html

To oznacza, że dochodzi do znacznego wzrostu poziomu hałasu, co z kolei może się przełożyć na uszkodzenie słuchu u osóbprzebywających w pobliżu. Tłumik hałasu zastosowany w takiej instalacji pozwala znacznie obniżyć poziom uciążliwych dźwięków.

Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza

Tłumik hałasu sprężonego powietrza działa w zasadzie tak samo jak urządzenia do zmniejszania natężenia dźwięków wydmuchu pary wodnej. Bardzo istotne jest, aby wybrane urządzenia pozwalały na zachowanie pełnych parametrów wydajnościowych instalacji. To dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego projektanta tego rozwiązania.

Tu znajdziesz więcej informacji o tłumikach hałasu wydmuchu sprężonego powietrza: https://wenga.com.pl/tlumiki-halasu-wybuchu-sprezonego-powietrza.html

Warto dodać, że w zależności od zakresu zastosowań, wyróżniamy różne rodzaje tłumików hałasu wydmuchu pary wodnej. Oto najważniejsze z nich:

● tłumiki do stosowania za zaworami regulacyjnymi

● tłumiki do stosowania za zaworami bezpieczeństwa

● tłumiki do stosowania za zaworami rozruchowymi