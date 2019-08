Zatrucie alkoholowe - doraźna pomoc w Warszawie

Jednym ze skutków picia dużych ilości alkoholu i jego nagminnego nadużywania może być zatrucie alkoholowe, które niestety jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. To, jaka ilość spożytego alkoholu będzie szkodliwa dla pijącego, jest sprawą absolutnie indywidualną. Ma na to wpływ nie tylko jego rodzaj oraz moc, ale także płeć, wzrost i waga osoby spożywającej, jej „doświadczenie w piciu”, ale także aktualny stan zdrowia czy spożywane wcześniej posiłki.

Jak rozpoznać zatrucie alkoholem?

W przypadkach, gdy do organizmu człowieka zostanie wprowadzona zbyt duża, jak na jego możliwości metaboliczne, dawka alkoholu w zbyt krótkim czasie, może dojść nie tylko niebezpiecznie silnego stanu upojenia alkoholowego, ale nawet do zatrucia.

Podstawowymi objawami zatrucia alkoholem są: • dezorientacja, • trudności z wybudzeniem, • krótkotrwały lub stały brak przytomności,

• wymioty,

• drgawki,

• spowolniony lub nieregularny oddech,

• zasinienie skóry.

Każdy z wyżej wymienionych objawów jest groźny i stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osoby, która nadużyła alkoholu. Dlatego też w przypadku każdego podejrzenia zatrucia alkoholem etylowym należy ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej (co niweluje zagrożenie zadławienia i uduszenia przez niekontrolowane wymioty) oraz NIEZWŁOCZNIE zadzwonić po pomoc!

Zatrucie alkoholem — jak długo trwa?

Trudno mówić o ujednoliconym czasie przechodzenia pacjentów przez zatrucie alkoholowe. Każdy organizm jest inny i tak, jak inaczej oddziałują na niego napoje wyskokowe, tak też inaczej przebiega leczenie po zatruciu nimi.

Pierwsze objawy zatrucia mogą być widoczne nawet kilka minut (jeśli dawka była naprawdę duża jak na możliwości spożywającego) do kilku godzin od spożycia alkoholu. Natomiast konsekwencje takiego zatrucia odczuwalne są przez przynajmniej kilka dni od incydentu, ale poważny wstrząs toksyczny w organizmie może prowadzić nawet do trwałego uszkodzenia zdrowia, a także śmierci.

Jak leczyć zatrucie alkoholem?

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku podejrzenia u kogoś zatrucia alkoholem należy niezwłocznie wezwać specjalistyczną pomoc. Żadne domowe sposoby nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa osobie zatrutej. W doraźnym i długofalowym leczeniu tego rodzaju zatrucia niezwykłą rolę odgrywa także to, jakie leki lub preparaty osoba zatruta zażywa na co dzień, tak więc bezpieczną i skuteczną metodę leczenia może zapewnić tylko lekarz.

Profesjonalna pomoc osobie zatrutej alkoholem polega na nawodnieniu organizmu, uzupełnieniu niedoborów glukozy, elektrolitów i witamin (zazwyczaj dożylnie), a w skrajnych przypadkach również na podłączeniu do respiratora. Nierzadko pomoc lekarza obejmuje także wskazanie możliwości dalszego leczenia uzależnienia alkoholowego. Wszystkie te usługi i niezbędną pomoc osobom zatrutym alkoholem lub narkotykami zapewnia profesjonalny, dyskretny i skuteczny zespół Azamed.

Czym grozi zatrucie alkoholem?

Jak wiemy, jednym z objawów zatrucia alkoholem jest spowolnienie oddechu, co skutkuje niedostarczaniem odpowiedniej ilości tlenu do mózgu. Jest to stan bardzo niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ, może to prowadzić do niedotlenienia całego mózgu, śpiączki, a nawet śmierci. Bardzo niebezpieczne jest także odwodnienie ciała i wypłukanie organizmu z elektrolitów, glukozy i witamin, co ma miejsce przy długotrwałym i obfitym wymiotowaniu. Zagrożeniem jest także wyziębienie (szczególnie na zewnątrz, gdy panują niskie temperatury) oraz możliwość wystąpienia urazów po upadkach związanych z zaburzeniami równowagi u osoby zatrutej.

Oczywiście istnieje szereg innych nieprzyjemnych konsekwencji nadużywania alkoholu – poczynając od bardzo ciężkiego kaca, bóli głowy, żołądka i całego ciała, stanów lękowych i depresyjnych, a także ogólnego osłabienia organizmu i innych chorób, w tym raka.

Zatrucie alkoholem — pierwsza pomoc.

Widząc osobę, którą podejrzewamy o przeżywanie zatrucia alkoholem, należy przede wszystkim zadbać o jej bezpieczeństwo. Zagrożeniem dla jej życia i zdrowia jest także brak koordynacji ruchowej i zaburzenia równowagi. Należy więc niezwłocznie:

· Położyć chorego w pozycji bocznej ustalonej, by zabezpieczyć go przed groźnym upadkiem, oraz zachłyśnięciem się lub zadławieniem śliną i wymiotami

· Okryć chorego kocem i nie dopuścić do wychłodzenia organizmu

· Nie podawać zatrutej osobie żadnych lekarstw ani domowej roboty mikstur

· Niezwłocznie zadzwonić po pomoc na pogotowie lub do biura zespołu Azamed w Warszawie.

Azamed to grupa doświadczonych lekarzy, którym nieobce są nawet najcięższe przypadki zatruć i uzależnień alkoholowych oraz narkotykowych. Świadczą usługi na terenie całego woj. Mazowieckiego, dojeżdżając do domu pacjentów, lub przyjmując w gabinetach lekarskich. Zapewniają pacjentom pełną dyskrecję i anonimowość, a także w razie potrzeby wystawiają zwolnienia lekarskie. Stosują skuteczne i sprawdzone sposoby odtruwania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, co pozwala na bezpieczne przeprowadzenie detoksu - pierwszego kroku w walce z uzależnieniem, który często jest jedyną metodą ratującą życie pacjentów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem Azamed: http://azamed.pl/