Zbiorniki na deszczówkę, Warszawa. Na Woli pojawiła się pierwsza beczka na deszczówkę. Mieszkańcy mogą zadecydować o kolejnych lokalizacjach

Dzielnica Wola robi krok w stronę ekologii. Przy budynku na ul. Nowolipie 23B zamontowana została beczka, która będzie zbierała deszczówkę. Zbiornik przymocowany jest bezpośrednio przy rynnie. Pozwoli to zatrzymać część wody opadowej przed marnotrawieniem. Deszczówka zamiast do kanalizacji będzie od razu wpadała do beczki. Na razie instalacja pojawiła się w ramach testów, ale docelowo będzie ich o wiele więcej.

Woda do podlewania

Jak doskonale wiemy, chociażby na przykładzie tegorocznego lata, bywają takie okresy, że wody zaczyna brakować. Susza, która była kilka miesięcy temu spowodowała, że woda Wiśle spadła do poziomu zaledwie trzydziestu trzech centymetrów. Pojawiały się ostrzeżenia i komunikaty, żeby wodę oszczędzać. Wtedy nawadnianie chociażby ogródków jest zabronione, a przynajmniej ograniczone. Deszczówka, która zbierana będzie do wspomnianych beczek posłuży właśnie do podlewania. Jeśli pojawią się przymrozki, zbiorniki zostaną schowane do pomieszczenia.