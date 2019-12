Zbliża się noc sylwestrowa. Jak bezpiecznie korzystać z fajerwerków? Policja apeluje i ostrzega

Sylwestrowe niebezpieczeństwa - niezbędnik imprezowicza

Huczna zabawa do białego rana, strumienie szampana, które uderzają do głowy i mnóstwo niebezpieczeństw na każdym kroku, to ciemna strona noworocznych szaleństw. Powinniśmy być rozważni, ale czy wiemy na co musimy szczególnie zwrócić uwagę?