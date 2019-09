Zbyt nieśmiały, by mówić po angielsku?

Czy czerwienisz się na samą myśl, że musisz odezwać się po angielsku? Przeraża Cię, że możesz popełnić błąd w rozmowie z Anglikiem? To jedne z częściej spotykanych problemów, jakie pojawiają się w nauce języków obcych. Dobry kurs językowy powinien uwzględniać te zahamowania i zawierać szereg ćwiczeń, które pomogą Ci przemóc słabości. Tak dzieje się w British Council, gdzie w czasie zajęć priorytetem jest wzmacnianie pewności siebie i przełamywanie barier w mówieniu po angielsku.

Sprawdź, co wyróżnia nasze podejście do nauki angielskiego oraz co możesz zrobić dodatkowo, aby nabrać jeszcze większej odwagi w mówieniu po angielsku.

Każdy robi błędy – nie przejmuj się!

Naprawdę. Pomyśl przez chwilę, jak mówisz w swoim ojczystym języku. Nie zdarzają Ci się pomyłki? Każdemu zdarzają się błędy i przejęzyczenia. Jest to zupełnie naturalne i nie ma sensu zamartwianie się i analizowanie każdej pomyłki. Osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym, również nie posługują się nieskazitelnym angielskim. Nie powinniśmy unikać mówienia w obcym języku tylko dlatego, że obawiamy się popełnienia błędu. W British Council nauczyciele przykładają dużą wagę do mówienia i zastosowania języka w naturalnych, życiowych sytuacjach. Dzięki temu, ucząc się angielskiego, poznajesz gramatykę i poszerzasz słownictwo, ale przede wszystkim wzmacniasz pewność siebie.

Włącz angielski do codziennej rutyny.

Bądźmy szczerzy, jeśli uczysz się angielskiego przez 60 minut raz w tygodniu, trudno będzie Ci poczuć się komfortowo w rozmowie. Spróbuj zwiększyć czas, w którym doświadczasz języka obcego i poświęć chwilę na ćwiczenia każdego dnia. Nie musisz w tym czasie zapamiętywać słówek, wystarczy, że poczytasz artykuł w gazecie, czy książkę, obejrzysz ulubiony film lub porozmawiasz z przyjaciółmi – oczywiście po angielsku.

W czasie kursów języka angielskiego w British Council poruszane są tematy, z którymi spotkasz się na co dzień. Dla dzieci są to tematy związane z otaczającym je światem oraz ulubionymi bohaterami, w przypadku młodzieży oraz dorosłych – zajęcia przydatne w życiu codziennym – przygotowanie prezentacji na interesujący temat, praca nad projektem, czy przygotowanie do rozmowy o pracę. Dzięki temu zyskujesz praktyczne umiejętności, a także doskonalisz angielski, aby czuć się komfortowo, kiedy trzeba będzie odnaleźć się w nowej sytuacji.

Kiedy przyzwyczaisz się do używania angielskiego w praktycznych, codziennych zastosowaniach, będzie Ci łatwiej cieszyć się rozmową z obcokrajowcem, a jednocześnie będziesz mieć gotową listę tematów do rozmowy.

Frazy pozwalające przetrwać.

Jednym z powodów, dla których boimy się mówić w obcym języku jest obawa, że nie zrozumiemy rozmówcy. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się (także w naszym ojczystym języku), nie powinny nas jednak powstrzymywać przed kontynuowaniem konwersacji. Co zatem robić? Warto nauczyć się kilku fraz, które w przyszłości mogą stać się kołem ratunkowym w trudnych momentach. Takie sformułowania, to np.: ‘Sorry, I didn’t catch that’ (‘Przepraszam, nie zrozumiałem’), ‘Say again?’ (‘Powtórzysz proszę?’), ‘Sorry, you’ve lost me. Can you repeat?’ (‘Przepraszam, zgubiłem się, czy możesz powtórzyć?’), ‘What do you mean by that?’ (‘Co przez to rozumiesz?’). Ważnym jest, aby zawsze pamiętać te frazy, aby móc ich użyć, gdy tylko pojawi się niewygodna sytuacja. To również pożyteczna taktyka, gdy rozumiemy pytanie, ale potrzebujemy więcej czasu, aby poukładać sobie odpowiedź. Warto wiedzieć, że większość rozmówców doceni wysiłek, wkładany w to, aby dobrze zrozumieć pytanie, a następnie udzielić odpowiedź w języku rozmówcy.

Uczestnicy kursów językowych często podkreślają, jak ważne jest dla nich zachowanie zimnej krwi w niezręcznej sytuacji, dlatego takie sytuacje powinny być często ćwiczone. Może to się odbywać w czasie regularnych kursów, można też znaleźć kursy dedykowane umiejętności konwersacji, czy dodatkowe zajęcia, np. kluby dyskusyjne. Dodatkowo, możesz tę umiejętność rozwijać, oglądając wywiady i programy na żywo.

Praktyka, praktyka, praktyka. I ćwiczenia na głos.

Oto zagadka: Jak zjeść całego słonia? Po jednym kęsie. Jeśli potraktujemy biednego słonia jako nasz problem, dostaniemy jednocześnie odpowiedź na to, jak sobie z nim poradzić. Jeśli jesteś nieśmiałą osobą, trudno zakładać, że weźmiesz udział w imprezie z obcokrajowcami i zaczniesz mówić po angielsku. Postaw sobie realistyczne cele. Zacznij od małych kroków, które nie będą wymagały wyjścia poza strefę komfortu. Lepiej zacząć od rozmowy z jedną osobą niż planować, zabłysnąć w dużej grupie. Jeśli nawet to jest problemem, spróbuj mówić do siebie, nawet przed lustrem. Choć na początku może to wydawać się dziwnym, uwierz, że to świetne ćwiczenie na rozgrzewkę. Pomyśl o sytuacjach, w których wiesz, że łatwiej będzie Ci nawiązać rozmowę, bądź sobą i zacznij rozmawiać.

Ćwiczenia praktyczne oraz poszerzanie strefy komfortu, to naturalna część kursów językowych. W British Council dodatkowo każdy uczeń ustala z nauczycielem swoje indywidualne cele. Pozwala to każdemu w grupie dostrzegać postępy i cieszyć się sukcesem. Aby go osiągnąć, wystarczy trochę determinacji i ćwiczeń. Przecież praktyka czyni mistrza!

Jeśli interesuje Cię sposób nauczania w British Council, sprawdź ofertę kursów dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.