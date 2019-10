Zdecyduj, które szkolne biblioteki otrzymają w sumie 10 tysięcy książek! Każdy głos się liczy!

Pasja do czytania

Każda książka to przynajmniej jeden powód do tego, aby rozpocząć przygodę z czytaniem. Ten konkurs jest po to, aby najmłodsi mieli szansę złapać książkowego bakcyla, poznawać i wybierać tytuły dla siebie – podkreśla Monika Marianowicz, Menadżer działu PR w Empiku. Rola bibliotek szkolnych w zarażaniu dzieci pasją do książek jest nieoceniona, a nasz konkurs daje im szansę pozyskania mnóstwa tytułów atrakcyjnych dla małych czytelników, które będą źródłem pozytywnych emocji, umożliwią odkrywanie świata i różnych tajemnic, a także zgłębianie pasji i zainteresowań.

Rekordowa liczba szkół

Uczniowie każdej z 550 szkół podstawowych startujących w konkursie przygotowali pracę plastyczną, przedstawiającą scenę z wybranej przez nich książki. Odbiorcy w głosowaniu wybiorą 10 najlepszych prac i to do szkół zwycięzców trafi po tysiąc książek. Wszystkie zakwalifikowane prace można obejrzeć w aplikacji mobilnej Empiku.

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni zarówno liczbą zgłoszeń, jak i poziomem prac. Do wszystkich zgłoszonych pasuje słynne chińskie przysłowie, które mówi, że jeden obraz wart jest tysiąca słów. Oddają one ducha danej książki, stanowią jej intrygującą interpretację. Wybór 10 zwycięzców może być więc trudny dla głosujących. Cieszy nas, że 10 000 książek trafi z pewnością w dobre ręce – do szkolnych bibliotek i do uczniów, dla których spotkanie z książką może być i będzie fascynującą przygodą – podkreśla Justyna Chmielewska z Empiku, organizator konkursu.

Każdy głos się liczy

W akcji „Tysiąc powodów by czytać” jurorami są wszyscy. I to od codziennego zaangażowania głosujących zależy do których szkół trafią książki. W poprzednich trzech edycjach konkursu oddano w sumie ponad 1,4 miliona głosów na 1200 prac, a finalnie do 32 nagrodzonych placówek trafiło w sumie 32 tysiące książek od Empiku. Wyniki pokazały, że wygrywają nie tylko najwięksi. Często społeczności lokalne w niewielkich miejscowościach aktywizują się i poprzez regularność oddawania głosów i przypominanie o głosowaniu wszystkim dookoła sprawiają, że półki w szkolnej bibliotece zapełniają się nowymi książkami. A o tym, jakie to będą konkretnie tytuły zdecydują najmłodsi czytelnicy ze zwycięskich placówek – to oni wybiorą lektury dla siebie i dla kolejnych roczników uczniów.

Zasady głosowania

Głosowanie w konkursie trwa od 24 października do 28 listopada poprzez darmową aplikację mobilną Empiku, którą można pobrać poprzez Google Play lub w App Store. Wystarczy założyć konto i przystąpić do programu Mój Empik. Po zalogowaniu każdy może głosować raz dziennie.

Szkoły podzielono jak w poprzednich edycjach konkursu na dwie kategorie: placówki do 120 uczniów i powyżej 120 uczniów. Pozwala to równo rozłożyć szanse w rywalizacji.

Ogłoszenie 10 zwycięzców – po 5 szkolnych bibliotek w każdej kategorii nastąpi 5 grudnia 2019 r.

Pełna informacja o konkursie znajduje się w Regulaminie.

Konkurs „Tysiąc powodów, by czytać” możliwy jest dzięki uczestnikom programu Mój Empik. Każdym zakupem finansują i promują tę akcję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.