Zderzenie tramwajów na rondzie Waszyngtona. Duże utrudnienia w ruchu, są ranni

Do zderzenia tramwajów linii 22 i 25 doszło bezpośrednio na samym rondzie. Według świadków tramwaj linii 22 uderzył w tył tramwaju 25, bo autobus zajechał mu drogę. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku do pasażerowie tramwaju, którzy na skutek zderzenia przewrócili się. Świadkowie donoszą, że do wypadku doszło przy niedużej prędkości obu pojazdów.