Zdewastowany samochód na Targówku. Przebite opony i pomalowana karoseria

Prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę (z 16 na 17 maja) doszło do zniszczenia samochodu. Zdarzenie miało miejsce na Targówku, dokładnie na parkingu przy ul. Rembielińskiej 4. Policja otrzymała zgłoszenie w niedzielę rano.

Sprej i pianka

Cała karoseria została pomalowana sprejem - zielonym i różowym. Trudno wywnioskować czy sprawca coś tam napisał, czy to zwykłe "bazgroły". Jedynie na tylnej szybie widać wyraźnie napisane "6 9". Ponadto, przebite zostały wszystkie opony i potłuczone zewnętrzne lusterka. To jednak nie koniec - drzwi od strony kierowcy, pasażera oraz bagażnik zostały zablokowane prawdopodobnie pianką montażową. Sprawca nie oszczędził nawet przednich wycieraczek i wlewu do paliwa.