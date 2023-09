ZDM sprzedał kolejne odholowane samochody. Po pięciu przetargach, do kasy miasta wpłynęło już łącznie ponad milion złotych

Zarząd Dróg Miejskich wydał najnowszy komunikat w sprawie sprzedaży odholowanych samochodów z warszawskich ulic. Drogowcy wyjaśniają, że nie chodzi o auta odholowane spod zakazu parkowania, w myśl art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Mowa o pojazdach usuniętych z ulic w procedurze art. 50a PoRD.

To pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. Takie samochody - jak w przypadku każdego odholowania – usuwane są na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na parkingi firm, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy - wyjaśnia w komunikacie ZDM.