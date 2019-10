Zdrowie. Od dziecka na całe życie! – Lidl wydaje kompendniu wiedzy i komiks dla dzieci

Pragnąc wspomóc rodziców w zaplanowaniu zdrowej diety dla całej rodziny, Lidl we współpracy z NCEŻ wydał nową książkę. Kompendium wiedzy, o tym co jeść, dlaczego i jak to robić. Jest to idealne źródło wiedzy oraz ciekawostek dla wszystkich pragnących zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Książka składa się z dwóch części łączących naukę z zabawą. W pierwszej – edukacyjnej, znajdziemy przejrzyste, czytelne porady, istotne dane, a także proste przepisy. Komendium zawiera także nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży, której podstawą – zaraz po aktywnościach sportowych i odpowiednim nawodnieniu – są właśnie owoce i warzywa. Druga, dedykowana strice do najmłodszych, składa się z 3 komiksów zawiarających prawdziwych bohaterów i wspaniałe przygody.

Z badań wynika, że aż ok. 90% dzieci żywi się nieprawidłowo, przyjmuje nadmiar kalorii, spożywa za dużo tłuszczu, cukru i soli oraz za mało witamin oraz wielu innych cennych składników pokarmowych. Nawyki nabyte przez dzieci mają istotne znaczenie w ich późniejszym życiu – Lidl pokazuje, ze nie jest jeszcze jedna za późno by je zmienić. W książce znajdziemy między innymi porady dla osób zmagającmi się z problem dziecka-niejadka, inspiracje do urozmaicania talerza oraz wiele cennych informacji i wskazówek. W pracach nad książką uczestniczył prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz ambasador Kuchni Lidla – Karol Okrasa.

Dla rozwoju dziecka i jego zdrowia kluczowe są warzywa i owoce. Ich jedzenie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, oczu, mięśni oraz układu odpornościowego. Tymczasem z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że dzieci w Polsce spożywają zdecydowanie za mało warzyw i owoców. – mówi prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. [

To już dziewiąta książka wydana przez Lidla i druga wydana wraz z NCEŻ. Książka została wydana na papierze z certyfikatem FSC, który świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej.

„Nieustannie staramy się zwiększać świadomość Polaków z zakresu zdrowego odżywiania i trybu życia. Naszym Klientom oferujemy produkty w najlepszej jakości i cenie. W ofercie Ryneczku Lidla mamy ponad 150 świeżych owoców i warzyw. Oferujemy produkty BIO, wegańskie oraz wegetariańskie – na bieżąco staramy się także dopasowywać asortyment pod oczekiwania konsumentów. Cieszymy się, że już po raz drugi nawiązaliśmy współpracę z największym autorytetem w dziedzinie zdrowego odżywiania w Polsce Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Komiks „Supermocni kontra złodzieje zdrowia” będzie dostępny w promocji w sklepach Lidl w całej Polsce. Aby zdobyć jeden z egzemplarzy, wystarczy zebrać pięć naklejek. Każda naklejka będzie przyznawana klientowi za zakupy o wartości minimum 60 zł. – w tym przynajmniej jeden owoc lub warzywo. Szczegóły promocji będą dostępne na stronie www.lidl.pl. Akcja promocyjna trwa od 30 września do 27 października br. lub do wyczerpania zapasów.