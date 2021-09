Zdzisław Najmrodzki - król złodziei i ucieczek. Spektakularnie wymknął się milicji 29 razy

Najmrodzki jako nastolatek marzył o karierze kierowcy rajdowego, dlatego też gdy w wieku 19 lat powołany do wojska, odznaczając się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną, dostał propozycję wstąpienia do wojsk specjalnych, odmówił. W 975 roku został mechanikiem samochodowym.

"Saszyk" nie grabił jednak pewexów bezmyślnie, zabierał tylko to, co uznawał za przedmioty wartościowe w tamtych czasach. Ponadto słynął z kradzieży samochodów, głównie polonezów.

Wielu Polaków darzyło przestępcę sporą sympatią, ponieważ był on dla nich pewnego rodzaju symbolem walki o wolność, mężczyzna miał w zwyczaju okradać pewexy, które uchodziły za element komunistycznego systemu. Duża część społeczeństwa uznała, że Najmrodzki zabiera mienie "państwowe", czyli niczyje.

"Saszłyk" – tak nazywano Zdzisława Najmrodzkiego, czyli "króla złodziei" czasów PRL-u, który w więzieniu spędził łącznie 11 lat, choć skazany był na 20. On sam nie znosił swojego przezwiska, które wzięło się stąd, że Najmrodzki z powodu wady wymowy nie potrafił poprawnie wymówić nazwy słynnej w PRL-u potrawy "szaszłyk".

Warszawa. Areszt i słynna ucieczka z pociągu

Kiedy "Saszłyk" miał 22 lata został po raz pierwszy skazany na karę pozbawienia wolności bez możliwości zawieszenia jej wykonania. Więzienie było konsekwencją pobicia milicjanta podczas imprezy w jednej z knajp pod Żyrardowem (woj. mazowieckie). Jednak Najmrodzki zamiast spędzić w areszcie 1,5 roku, był tam zaledwie kilka tygodni. To była pierwsza spektakularna ucieczka "króla złodziei" służbom. Mężczyzna był transportowany pociągiem do Warszawy na proces jednego z więźniów. Wówczas przestępca wykorzystał słabość do pijaństwa konwojentów, którzy według śledztwa, po wypiciu kilku piw, kupionych zresztą za pieniądze Najmrodzkiego, mieli zasnąć. Złodziej wyskoczył przez okno jadącego pociągu.