Żegnaj Lato na Bielanach 2023. Kultowa impreza na pożegnanie wakacji przyciągnęła tłumy mieszkańców Redakcja Warszawa

Żegnaj Lato na Bielanach 2023. Impreza na koniec wakacji na Bielanach odbyła się w sobotę, 2 września. Wydarzenie zyskało już miano kultowego. Jak co roku, mieszkańcy tłumnie uczestniczyli we wszystkich przygotowanych atrakcjach. Koncert zespołów Ørganek oraz Felivers, gry, zabawy i warsztaty edukacyjne, malowanie buziek i tatuaży, występ iluzjonisty - to tylko niektóre z nich. Zobaczcie fotorelację z wydarzenia w naszej galerii.