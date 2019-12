"ZERO CUKRU" w szkolnych automatach. Radny apeluje o większą kontrolę szkolnych sklepików

Radny proponuje także, aby do palcówek wprowadzić konkretne działania promujące idee zdrowego żywienia. - Wnoszę o dobre działanie w tym zakresie, t.j. wprowadzenie polityki ZERO-CUKRU w szkolnych automatach - mówi Lasocki. I dodaje, że jego zdaniem zbyt dużą wagę przywiązuje się do dodatkowych akcji i propagandy, np. plakaty dot. zdrowego żywienia przy automacie zaopatrywanym w trakcie pracy przez pracownika szkoły. Radny zwraca uwagę także na to, że potrzeba jest kontrola takich osób. - Kto ma możliwość zabezpieczenia nagrań z monitoringu w celu potwierdzenia udziału pracowników szkoły (przy obserwacji dyrektora) w napełnianiu automatu? - pyta prezydenta Lasocki.