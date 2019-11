Zespół „Mazowsze” zagra 9 grudnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej!

To niezwykłe widowisko według Lucjana Rydla, odnoszące się do polskiej historii i tradycji. Roztańczone i rozśpiewane. Utrzymane w świątecznym klimacie. Pełne pięknych kolęd i pastorałek. Idealne dla całej rodziny. W spektaklu bierze udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry. Za kierownictwo muzyczne spektaklu odpowiada maestro Jacek Boniecki, dyrektor „Mazowsza”, który stanie za pulpitem dyrygenckim.

Lucjan Rydel poeta, dramaturg, mistrz słowa, tworzący w okresie Młodej Polski – marzyciel, który nie doczekał wolnej Polski, napisał tekst „Betlejem Polskiego” w 1904 roku. Fabuła tego bożonarodzeniowego, jasełkowego przedstawienia dzieje się w Polsce, a Jezus według autora urodził się mroźną zimą w szopie z widokiem na Wawel. Jego narodziny miały przynieść upragnioną niepodległość. W spektaklu pojawiają się postaci ważne w polskiej historii. Herodem jest u niego car Rosji, a Trzej Królowie to władcy Polski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski.

Wybór sztuki nie był przypadkowy. „Mazowsze” to zespół, dla którego ważne są tradycyjne wartości oraz polska kultura ludowa. I chociaż artyści, realizatorzy nie zapominają o przeszłości, to stawiają sobie wciąż nowe wyzwania. „Betlejem polskie” w wykonaniu „Mazowsza” to spektakl, będący nowoczesną produkcją - piękne wizualizacje Dawida Kozłowskiego, spektakularna reżyseria świateł Łukasza Różewicza. Reżyser Zbigniew Kułagowski zręcznie wplata ważny dla Rydla temat narodowy w bajeczną inscenizację bożonarodzeniową. Do wspólnego, tradycyjnego, zimowego kolędowania chce zaprosić kilka pokoleń, zaczynając od najmłodszych widzów. Tak, jak to jest przyjęte w tradycji chodzenia od domu do domu z kolędą, w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli.

W mazowszańskiej interpretacji spektaklu pojawiają się również motywy ludowe - widzimy Maryję i Józefa w strojach ludowych, a do szopki przychodzą pasterze: Kuby, Maćki, Bartki, którzy przynoszą ze sobą, to co mogą dać od siebie nowonarodzonemu. Piekarz przyniósł bochenek chleba dla Dzieciątka, a cieśla wyrzeźbił dla Niego krzyżyk. Reżyser nie ucieka od symboli sakralnych, ale równie mocno akcentuje te uniwersalne.

Betlejem w wykonaniu „Mazowsza” to jednak przede wszystkim magiczne widowisko utrzymane w klimacie świątecznej zabawy. Przepełnione mądrym tekstem z wątkami historycznymi i piękną muzyką, która jest siłą tego zespołu.

