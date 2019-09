ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz FLOWER EXPO POLSKA, Warszawa 2019. Wystawcy, atrakcje, program, bilety, kiedy i gdzie międzynarodowe targi roślin

ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz FLOWER EXPO POLSKA, Warszawa 2019. Nowości z zakresu osiągnięć technologicznych i hodowlanych, produkty najwyższej jakości, bogaty program wydarzeń towarzyszących wypełniony pokazami, warsztatami i seminariami. To wszystko i wiele więcej będzie na Was czekać na targach ZIELEŃ TO ŻYCIE oraz FLOWER EXPO POLSKA. W wydarzeniu weźmie udział ponad 250 wystawców z 10 krajów m.in. Niemiec, Danii czy Kenii. Tegoroczne targi odbędą się pod hasłem ''Naturalny wybór''. Szczegóły w artykule poniżej.