Zielona energia dla firm - co zrobić, by pozyskiwać prąd ze słońca?

Zielona energia, czyli...

Zielona energia, o której coraz częściej się mówi, to taka, która nie obciąża naszej planety. Jest to pojęcie bardzo ogólne, podobnie jak cała sfera Odnawialnych Źródeł Energii. Jednak bez wątpienia jest możliwe dość jasne zdefiniowanie jej. Mówiąc krótko i prosto, do tej pory przyzwyczajeni byliśmy do Nieodnawialnych Źródeł Energii, czyli tych tradycyjnych, pochodzących z węgla, ropy i gazu. Nie zawsze jednak to, co tradycyjne, jest na dłuższą metę dobre.

Gdy sto lat temu przemysł dopiero rozwijał się, nikt nie przypuszczał, jak negatywny wpływ będzie on miał na kondycję naszej planety. Niestety, ostatni wiek pokazał, że silniki spalinowe, czy elektrownie węglowe nie pozostają bez wpływu na otaczający nasz świat. To jednak nie wszystko. Chcemy żyć coraz wygodniej i dziś jesteśmy wręcz uzależnieni od prądu w gniazdkach, wygodnego transportu samochodami, ogrzewania, światła i wielu innych, niezauważalnych wręcz przywilejów. Niestety środowisko naturalne zauważa skutki naszego bezkarnego korzystania z nich.

Odpowiedzią na te problemy mogą być wspomniane wyżej Odnawialne Źródła Energii. Dzięki nim nie musimy rezygnować z naszych przyzwyczajeń. Nadal możemy mieć prąd w gniazdku, światło, ciepłe mieszkania i wygodę przemieszczania się samochodami. Jedyne co, to powinniśmy nieco zmodyfikować myślenie o energetyce. W jaki sposób? Choćby stosując w praktyce Odnawialne Źródła Energii, stawiając na elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne. Te ostatnie są najłatwiej dziś osiągalne. Każdy, kto posiada dom może stać się również właścicielem małej, przydomowej elektrowni słonecznej.

Fotowoltaika - prąd ze słońca

Pozyskiwanie prądu ze słońca stało się możliwe i opłacalne stosunkowo niedawno. Było to możliwe dzięki udoskonaleniu techniki. Dziś, dzięki ogniwom monokrystalicznym, można w naprawdę efektywny sposób wykorzystywać światło z naszej najbliższej gwiazdy, pozyskując prąd całkowicie za darmo. W porównaniu z innymi OZE jest to najłatwiejszy i najtańszy sposób. Jak to wygląda w praktyce? W dużym skrócie, zatrudniamy profesjonalną firmę, która zajmuje się dystrybucją całego systemu.

System opiera się przede wszystkim o wspomniane wyżej ogniwa i inwerter. To te właśnie elementy stanowią podstawę całej instalacji. Ogniwa muszą być zainstalowane w dobrze nasłonecznionym miejscu. Najczęściej więc umiejscawia się je na dachu lub wolnej powierzchni działki. Ważne, by zadbać o to, by nie padał na nie cień i by były zamontowane w jak najlepszej relacji względem kierunków geograficznych. Ogniwa wyłapują światło słoneczne (nawet w pochmurne dni) i przekazują energię do inwertera. Ten zamienia ją w prąd elektryczny. Taki sam, jak płynie w naszych gniazdkach.

Jakie są plusy tego rozwiązania?

- ekologia

Po pierwsze odcinamy się od tradycyjnej węglowej elektrowni, a zatem zmniejszamy nasz udział w tworzeniu śladu węglowego, a także bezpośrednio wpływamy na czyste powietrze.

- oszczędność

Fotowoltaika pozwala na realne oszczędności dzięki czemu więcej pieniędzy zostaje w firmie, chociażby na inwestycje!

- możliwość uzyskania środków

Współczesna polityka względem Odnawialnych Źródeł Energii jest bardzo korzystna. Politycy wychodzą naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą korzystać z tych ekologicznych sposobów. Dzieje się tak przez wzgląd na dyrektywy unijne, wynikające bezpośrednio z wyraźnej potrzeby poprawy kondycji środowiska naturalnego. Dodatkowo mamy możliwość wzięcia kredytu na preferencyjnych warunkach, jeśli chcemy zainwestować w cele związane z OZE.

Darmowy prąd dla firmy - jak?

O kosztach ogólnych utrzymania firmy wie absolutnie każdy związany z tematem. Bez wątpienia prąd elektryczny jest jednak jednym z tych stałych wydatków, które potrafią prawdziwie spędzać sen z powiek. Na szczęście dziś mamy gotowe rozwiązanie. Początkowo prywatne osoby decydowały się na mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale z czasem i właściciele firm zrozumieli, że jest to dla nich realna szansa na obniżenie kosztów utrzymania przedsiębiorstw.

Dzięki dostawcom, którzy obsługują kompleksowo tych, którzy decydują się na montaż fotowoltaiki, zielonej energii przybywa. Niektórzy z nich oferują nie tylko pomoc w doborze odpowiednich paneli o mocy, która będzie wystarczająca, ale zajmują się projektowaniem instalacji, kompletnym doradztwem, transportem, montażem, serwisem, monitorowaniem, a nawet pomocą w pozyskaniu środków na inwestycję. Do takich firm należy między innymi Stilo Energy.