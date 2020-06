Zielona fala dla tramwajów. Dzięki nowoczesnej technologii 20 linii pojedzie szybciej. Czas podróży skróci się nawet o kilka minut

Na 9 ciągach ulic, 35 skrzyżowaniach i 4 węzłach zostaną wprowadzone przez Tramwaje Warszawskie kolejne algorytmy, sterujące sygnalizacją świetlną dla tramwajów. Dzięki temu 20 linii tramwajowych skróci czas przejazdu - przez każde skrzyżowanie z zieloną falą szynowiec przejedzie szybciej o 60 sekund (o tyle mniej będzie oczekiwał na zielone). W przypadku bardziej skomplikowanych skrzyżowań, dzięki zielonej fali można zaoszczędzić nawet kilka minut na czasie przejazdu, co można zauważyć na przykładzie Ronda Radosława:

Nowoczesna technologia

Dotychczas zieloną falę budowano poprzez montaż na torach czujników, wykrywających nadjeżdżające tramwaje. Koszt budowy takiej instalacji na jednym skrzyżowaniu wynosił od 50 do 100 tysięcy złotych. Wiązała się z tym budowa podziemnych instalacji. Inżynierowie z Tramwajów Warszawskich zaproponowali skorzystanie z nadajników satelitarnych GPS, które są zamontowane we wszystkich tramwajach. Taki system działa już na trzech skrzyżowaniach. ''Doświadczenia pokazują, że jest to optymalne rozwiązanie'' - oceniają Tramwaje Warszawskie i tłumaczą: