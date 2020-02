Zielony Bulwar nad Trasą Łazienkowską - trzecie podejście do inwestycji za pół miliona złotych

Zarząd Dróg Miejskich po raz trzeci ogłosił przetarg na realizację Bulwaru nad Trasą Łazienkowską. To projekt, który został wybrany w głosowaniu budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Do tej pory nie doczekał się jeszcze realizacji. Podjęto kolejną próbę wcielenia go w życie. Szczegóły w tekście poniżej.