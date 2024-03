Zima wróciła do Warszawy. Na ulice wyjechały posypywarki. W nocy będzie mróz Redakcja Warszawa

Zima wróciła do stolicy. Poranek w Warszawie przynosi lekki mróz i przelotne opady śniegu. Padać może przez cały dzień. W nocy spodziewany jest spadek temperatury do - 3 st. C. Na ulice wyjechały posypywarki.