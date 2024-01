Zimowa Warszawa z lotu ptaka. Zobacz niesamowite zdjęcia. Stolica zachwyca o tej porze roku

Warszawa to miasto słynące z dużej ilości wspaniałych parków, pięknych, klimatycznych uliczek i wielu innych ciekawych miejsc, w których można spędzać czas długimi godzinami. Wszystkie z wymienionych zachwycają swoim urokiem niezależnie od pory roku. Cudne są bowiem zarówno wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, jak i latem, kiedy to słoneczne promienie uwydatniają ich największe zalety. Nie inaczej jest jesienią, która cieszy zmysły niesamowitym zapachem powietrza i czerwono-żółtymi barwami.