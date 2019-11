Zimowy Narodowy powróci jeszcze w tym miesiącu. Znamy datę otwarcia największego zimowego miasteczka w Polsce

Iron Maiden Warszawa 2020. Legenda heavy metalu powraca do Polski. Legacy Of The Beast Tour - data, miejsce, bilety, dojazd, parkingi

Iron Maiden Warszawa 2020. Zespół Iron Maiden w ramach trasy Legacy Of The Beast wystąpi na PGE Narodowym latem 2020 roku. Czego możemy spodziewać się po koncercie legendy heavy metalu? Z tego artykułu dowiecie się kiedy do sprzedaży trafią bilety, kto będzie gościem specjalnym k...