Zimowy Runmageddon 2020. Warszawiacy znów pobiegną ekstremalną trasą z przeszkodami

W ubiegłym roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 89 tysięcy osób, w tym 68 000 dorosłych i 21 000 dzieci, młodzieży i całych rodzin. Od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 250 tysięcy uczestników.

15 przeszkód na jednokilometrowej trasie Intro, 30 - na sześciokilometrowym dystansie Rekrut, 70 - na odcinku 21 kilometrów Hardcore’a, tyle do pokonania będę mieli uczestnicy Zimowego Runmageddonu, który zaplanowany jest na weekend 29.02-1.03 2020 r. Największy w Polsce i najbardziej ekstremalny w Europie cykliczny bieg przez przeszkody tym razem odbędzie się w Garnizonie Modlin. - Wały obronne Garnizonu Modlin, wojskowe tunele, mnóstwo zbiegów i podbiegów - tak wyglądać będzie trasa. Będzie woda, lód, ogień i gwarantowana satysfakcja - informują organizatorzy. I dodają, że pokonując trasę będzie można poznać zakątki najciekawszych fortyfikacji Mazowsza oraz sprawdzić się na kilkudziesięciu przeszkodach.

Trzy trasy: 1 km, 6 km i 21 km

Jak zapewnia organizator, trasy Zimowego Runmageddonu będą niezwykle ekscytujące. Do wyboru są trzy opcje o różnym poziomie trudności. - Ponownie wbijamy w okolice Stolicy, tym razem, by zapodać Wam piekielną trasę na zimno! Podobno jaki luty, taki cały sezon, więc zakończymy go z Wami morderczymi trasami w formule Intro, Rekrut oraz Hardcore, a dla najmłodszych odpalimy także trasę KIDS - informują organizatorzy, którzy dokładnie opisują przebieg każdej z tras.