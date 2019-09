Żłobki, Warszawa. Przy rekrutacji premiowane są dzieci rodziców poszukujących pracy

NOWE ŻŁOBKI WARSZAWA

Żłobki zostały otwarte przy ul. Cynamonowej 7 na Ursynowie oraz przy ul. Łaguny 1 w Wesołej. Pierwsza placówka może przyjąć 150 dzieci, a druga 79. Nowo otwarte placówki to tak zwane żłobki projektowe. Ich celem jest pomoc rodzicom w powrocie na rynek pracy. W jaki sposób?

Czytaj także: Trzaskowski obiecuje bezpłatne żłobki i dopłaty do opieki w prywatnych placówkach. W Warszawie mają powstać kolejne miejskie żłobki

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których jedno z rodziców spełnia warunki udziału w projekcie tj. przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, jest bezrobotne (bez względu czy jest zarejestrowana czy nie w urzędach pracy) lub nie pracuje ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3.

Po przyjęciu dziecka do żłobka, rodzice mają 6 miesięcy na znalezienie pracy i utrzymanie jej przez cały okres uczęszczania malucha do placówki. Warto podkreślić, że żłobek jest bezpłatny, a program skierowany jest do osób mieszkających nie tylko w Warszawie, ale także w 39 ościennych gminach.