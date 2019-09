Zlot Buldogów Francuskich 2019. Sympatyczne pieski i ich właściciele spotkają się w Forcie Bema

Skąd pomysł i idea zlotu buldogów?

Anna Kiljańczyk: Pomysł Zlotu narodził się w 2003 roku. Początkowo było to kameralne spotkanie kilku miłośników rasy, która w tamtych czasach była mało znana. Chcieliśmy spotkać się w celu wymiany poglądów i doświadczeń. Ze spaceru na spacer grupa uczestników rosła, a mnie zamarzył się prawdziwy Zlot. Taki, jak oglądałam na zagranicznych zdjęciach. Rzeczywistość bardzo szybko przerosła marzenia i z upragnionych 100 buldogów doszliśmy to ubiegłorocznej imprezy, w której wzięło udział ponad 2 tys. osób z ponad 700 psami, co czyni Zlot buldogów Francuskich największym tego typu kynologicznym eventem w Polsce

Czym jest to wydarzenie?

Zlot jest przede wszystkim okazją do integracji właścicieli Buldogów Francuskich. Jednak mając na uwadze sukces przedsięwzięcia kładziemy duży nacisk na aspekt edukacyjny. Wydarzenie służy promowaniu odpowiedzialnej, przemyślanej adopcji psów oraz przestrzeganiu przed pseudohodowlami. Na Zlocie pojawią się liczni goście, którzy przez cały czas trwania imprezy będą prowadzić wykłady na scenie, jak również udzielać bezpłatnych porad w wyznaczonej do tego, specjalnej strefie. Przyszli właściciele będą mogli uzyskać informacje czym kierować się wybierając hodowle. Poprzez imprezę, chcemy także uwrażliwić jej uczestników na dobro psów – stąd charytatywny charakter przedsięwzięcia – całkowity dochód z imprezy przekazany będzie fundacji Załoga Bulldoga.