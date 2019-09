Zlot Buldogów Francuskich w Warszawie - największa charytatywna impreza kynologiczna w Polsce!

Zlot Buldogów Francuskich

To już 21. edycja Zlotu Buldogów Francuskich – inicjatywy, która ma celu integrację właścicieli i sympatyków rasy, jak również edukację w zakresie odpowiedzialnego zakupu oraz adopcji Buldogów Francuskich. Organizatorzy wydarzenia liczą w tym roku na jeszcze większe zainteresowanie oraz pobicie ubiegłorocznego rekordu frekwencji. Poprzednia edycja zgromadziła aż 2 tys. osób, które pojawiły się na miejscu z ponad 700 psami! - Jako, że nasze przedsięwzięcie jest w pełni charytatywne – całkowity dochód z imprezy przeznaczamy na rzecz fundacji Załoga Bulldoga – mamy nadzieję na jeszcze większą liczbę uczestników. Im będzie nas więcej, tym więcej środków zbierzemy na potrzebujące psy. A pamiętajmy, że buldogi francuskie to rasa mocno skrzywdzona przez modę, psy często trafiające do schronisk i fundacji z pseudohodowli, które są w Polsce prawdziwą plagą – mówi Anna Kiljańczyk, organizatorka Zlotu Buldogów Francuskich.